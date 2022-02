România și Estonia, țările UE cel mai puțin dependente de importurile de energie Romania se numara printre țarile UE cel mai puțin dependente de importurile de energie, aproape un sfert din consum fiind asigurat din surse externe, potrivit datelor Eurostat pentru anul 2020. Cel mai bine la acest capitol sta Estonia – 10,52% din importuri, in timp ce la nivelul Uniunii media este de 57,5%, in scadere cu aproape trei puncte procentuale comparativ cu 2019. Rata de dependenta de importurile de energie variaza intre peste 90% in Malta, Cipru si Luxemburg si pana la 10,52% in Estonia si 28,20% in Romania. Insa, in timp ce in Estonia rata de dependenta de importurile de energie s-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

