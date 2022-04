România și conflictul din Ucraina Oficial, razboiul din Ucraina a inceput atunci cand rușii au considerat ca NATO a incalcat așa-numitele „linii roșii” stabilite de Rusia. Practic, Moscova a reproșat Occidentului faptul ca aduna arme la granița sa. O racheta NATO instalata la Harkov, de exemplu, ar fi ajuns destul de repede la Moscova. Prin urmare, Rusia a considerat ca […] Articolul Romania și conflictul din Ucraina apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

