- Europarlamentarul Eugen Tomac a transmis vineri, 15 septembrie, ca nu este indicat ca Guvernul condus de Marcel Ciolacu sa aștepte viitorul consiliu JAI, ca sa vada daca Viena respinge din nou aderarea Romaniei la Schengen, pentru a da in judecata Austria.„Guvernul poate merge maine la CJUE. Spun de…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) si Federatia Operatori Romani de Transport (FORT) cer desfiintarea controlului la frontiera dintre Romania si Bulgaria, pe care o numesc ”cea mai caraghioasa frontiera europeana”. Potrivit ANAT, punctul de frontiera Giurgiu – Ruse este fabrica de bani…

- ”Bulgaria este, de ani buni, in top 3 destinatii turistice pentru romani. In 2019, an de referinta pentru turismul international, tara vecina a raportat 2,1 milioane de vizitatori din Romania! In mai putin de doua luni din acest an (1 iunie – 25 iulie), din circa 800.000 turisti straini inregistrati…

- Dintr-o filmare postata de un roman, care a mers pe podul de la Braila și a inceput sa traga de șuruburi, reiese ca acestea au fost puse doar de forma. „Uite: iese! Podul o sa cada. Maine-poimaine treceți pe el. Ai de capul meu. Nimic nu-i strans. E facut la fantezie!”, a spus romanul pe filmare, in…

- Declarație a unui europarlamentar bulgar: Granițele dintre Romania și Bulgaria trebuie sa cada, daca nu ne primesc in Schengen Europarlamentarul bulgar Andrei Novakov spune ca ”granițele dintre Romania și Bulgaria trebuie sa cada”, daca cele doua țari nu vor fi acceptate in Schengen pana de Craciun. …

- Eurodeputatul USR Vlad Botoș a comentat la un post Tv articolul din presa ungara in care s-a scris ca nu Romania produce migrația ilegala, ci mai degraba Ungaria. Botoș ii recomanda premierului Marcel Ciolacu sa aiba o discuție ferma cu Viktor Orban, pentru ca a vazut ca au pozat impreuna și ca cei…

- Podul suspendat peste Dunare de la Braila – cel mai mare pod suspendat construit vreodata in Romania, al treilea ca dimensiune din Europa si ultimul pod peste Dunare inainte de varsarea in Marea Neagra – va fi inaugurat joi, fiind organizata o ceremonie la care vor lua parte mai multi oficiali ai statului.…

- CNAIR a publicat mai multe fotografii de la Golden-Gate-ul romanesc, de la Braila. Fotografiile au fost facute aseara in momentul testarii iluminatului. Podul peste Dunare de la Braila, cel mai mare pod suspendat din Romania și al treilea din Europa, ar urma sa fie inaugurat pe 27 iunie pe varianta…