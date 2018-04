Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne LIBE a Parlamentului European a aprobat miercuri un raport in care denunta 39;unele deficiente 39; in functionarea spatiului Schengen, cum ar fi controalele temporare introduse la frontiere ca urmare a valului de migranti, in acelasi text…

- Raportul a fost aprobat, miercuri, in Comisia LIBE din Parlamentul European. Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European a aprobat miercuri un raport în care menţionează că România şi Bulgaria sunt pregătite…

- Prin acest program, se are in vedere acordarea de ajutoare de stat producatorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii, un sector care in prezent nu beneficiaza de subvenții. „La ora actuala, Romania inregistreaza un grav deficit in acest sector, importand anual peste 100.000 de tone…

- Cei doi oficiali au luat parte marti seara la o audiere in Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne a Parlamentului European. Ministrul bulgar de interne a subliniat ca problema aderarii Bulgariei si Romaniei la Schengen isi asteapta rezolvarea de foarte mult timp si ca intarzierea…

- Ministerul Finantelor va incerca sa comaseze cinci formulare, inclusiv Declaratia 600, iar statul va taxa pe veniturile estimate, nu pe cele realizate, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, dupa discutiile din Comisia de buget finante din...