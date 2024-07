Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce atacurile Rusiei se intensifica in Ucraina, aliații NATO incep sa-și consolideze poția, in principal pe flancul estic. Astfel, in cadrul unei ceremonii desfașurate in marja Summitului de la Washington, ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, a semnat o scrisoarea de Intenție pentru…

- „Este foarte bine ca am obtinut acest coridor si aprobarea pentru acest coridor, pentru ca el va fi un coridor de relevanta NATO. Deci ne asteptam ca NATO sa se implice si inclusiv financiar”, a spus ministrul apararii Angel Tilvar. Coridorul de mobilitate agreat miercuri de Romania, impreuna cu Bulgaria…

- Ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, a semnat miercuri, 10 iulie, in cadrul unei ceremonii desfașurate in marja Summitului de la Washington, Scrisoarea de Intenție pentru crearea unui Coridor de Mobilitate Militara intre Romania, Bulgaria și Grecia.

- Romania a semnat prin ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, o Scrisoare de Intenție pentru crearea unui Coridor de Mobilitate Militara intre Romania, Bulgaria și Grecia. “Aceasta inițiativa marcheaza un progres semnificativ in intarirea capacitaților de aparare și descurajare ale NATO in regiune”,…

- La Summitul de la Washington, Romania a semnat prin ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, o Scrisoare de Intenție pentru crearea unui Coridor de Mobilitate Militara intre Romania, Bulgaria și Grecia.

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a semnat miercuri, 10 iulie, in cadrul unei ceremonii desfasurate in marja Summitului de la Washington, Scrisoarea de Intentie pentru crearea unui Coridor de Mobilitate Militara intre Romania, Bulgaria si Grecia, potrivit MApN."Aceasta initiativa marcheaza…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a semnat miercuri, in marja Summitului de la Washington, Scrisoarea de intentie pentru crearea unui coridor de mobilitate militara intre Romania, Bulgaria si...

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a semnat marti, in cadrul Summitului NATO de la Washington, alaturi de omologii din 16 tari aliate, Memorandumul de intelegere privind Programul „Supraveghere Persistenta din Spatiu la Nivel Aliat” (APSS), anunța Ministerul Apararii intr-un comunicat.