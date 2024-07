Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a transmis joi ca Rusia va considera orice plan de a stabili o prezenta permanenta in Marea Neagra a navelor de razboi ale NATO drept o amenintare, avand in vedere amestecul aliantei in razboiul din Ucraina, informeaza Reuters.„Desigur, prezenta concentrata a navelor NATO - suntem atenti la…

- Kremlinul a declarat joi ca Rusia va considera orice planuri de a stabili o prezenta permanenta in Marea Neagra a navelor de razboi ale NATO drept o amenintare, dat fiind amestecul aliantei in razboiul din Ucraina.

- Washingtonul și-a exprimat indoieli, cu privire la disponibilitatea Moscovei pentru discuții Zelensky a declarat ca Rusia „ar trebui” sa fie prezenta la un al doilea summit privind conflictul din Ucraina, dupa cel din Elveția, unde a absentat. Kremlinul a reacționat cu prudența, marți, la aparenta invitație…

- Diana Sosoaca a fost inclusa de Politico.eu in topul „celor mai ciudati” viitori europarlamentari. Sunt 23 in total. Politico.eu remarca apropierea lui Sosoaca de Rusia. „In 2021, mass-media de stat rusa Sputnik a numit-o pe Șoșoaca ca politician al anului in Romania. Acum vine la Bruxelles. Anti-vaccinista…

- „Voi face o referire cu privire la exploatarea de gaze naturale la Marea Neagra, implicit proiectul Neptun Deep. Noi exploatam deja gazele naturale la Marea Neagra, stim foarte bine ca avem proiectul BSOG la mica adancime, Neptun Deep, cum ii spunem si numele, urmeaza sa aduca la suprafata gaze naturale…

- Cu accesul nou dobandit la surse abundente de gaze, Turcia se confrunta cu o decizie strategica: ar trebui sa se concentreze pe dezvoltarea unei industrii chimice extinse sau sa prioritizeze comercializarea gazului importat in țara? Raspunsul ar putea rezida intr-o abordare echilibrata, valorificand…

- Luni și marți, 22-23 aprilie au fost 2 ședințe de Plen Reunit, ale Camerei Deputaților și Senatului, cu aceeași ordine de zi, care a cuprins 3 categorii de subiecte: Doua solicitari din partea Președintelui Romaniei. O solicitare prin care Romania va participa la o operațiune de deminare in Marea Neagra.…