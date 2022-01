România și Bulgaria, de 15 ani în Uniunea Europeană, o evoluție cu plusuri și minusuri Romania si Bulgaria sarbatoresc primii lor 15 ani in calitate de state membre ale Uniunii Europene, cu un bilant inegal, marcat pe de-o parte de imbunatatirea nivelului de trai si, pe de alta parte, de pierderea de populatie din cauza emigrarii si de amanarea unor reforme cheie necesare pentru ca economiile lor sa devina mai functionale, scrie EFE intr-un comentariu. Cele doua tari foste comuniste din Balcani au intrat in blocul comunitar la 1 ianuarie 2007, la trei ani dupa alti vecini de-ai lor din estul Europei. Desi rigiditatea birocratica le-a facut sa piarda circa jumatate din banii europeni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

