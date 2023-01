Stiri pe aceeasi tema

- Romania și Bulgaria ar putea fi primite in viitorul apropiat in spațiul Schengen, crede comisarul european propus de Austria. Johannes Han, coleg de partid cu Karl Nehammer, a spus ca ințelege de ce cancelarul a folosit dreptul de veto, deși nu este foarte incantat ca s-a ajuns aici.

- Președintele Romaniei critica „vanatoarea de vinovați” declanșata in urma respingerii aderarii Romaniei la spațiul Schengen. Iohannis susține ca vinovații „nu se gasesc in București, nici in Romania”.

- Atitudinea regretabila și nejustificata a Austriei din cadrul reuniunii de astazi risca sa afecteze unitatea și coeziunea europene, de care avem atat de multa nevoie mai ales in actualul context geopolitic, a transmis președintele Klaus Ioahanis, dupa ce Romania nu a fost primita in spațiul Schengen.…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat joi ca Romania va relua procesul de aderare la Schengen. „Decizia de astazi, chiar daca nu o meritam și o regretam, va asigur ca ne motiveaza sa continuam”, a spus Ciuca. „In calitate de prim-ministru și cetațean roman doresc sa incep prin a exprima profunda dezamagire…

- Austria nu este impotriva aderarii Romaniei la Schengen, dar este preocupata de problema migrației, transmite ministrul de Interne, Lucian Bode, care s-a miercuri aflat in vizita in Austria. Pe de alta parte, cancelarul austriac Karl Nehammer spune ca va fi foarte critic in ce privește Romania și Bulgaria.…

- Presedintia ceha a Consiliului UE a pregatit doua proiecte de decizie privind acceptarea de noi state membre UE in Schengen, unul pentru Croatia si celalalt pentru Bulgaria si Romania, transmite agenția croata de presa HINA. Aceasta deschide calea pentru Croatia sa intre singura in spatiul Schengen.…

- Europarlamentarul liberal susține legat de variantele privind aderarea Romaniei la Schengen, ca este introdusa in discutie inclusiv posibilitatea unui vot de abtinere a Olandei si varianta unui mecanism similar MCV, dar pe zona acquis-ului Schengen, dar nu pentru Romania ci pentru Bulgaria.

- Bulgaria, Romania si Croatia sunt pregatite sa se alature spatiului Schengen. Aderarea lor este cruciala pentru o incredere reciproca continua si consolidata in spatiul Schengen, se arata intr-un document al Comisiei Europene. Intr-o comunicare adoptata miercuri, Comisia saluta reusitele celor trei…