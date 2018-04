România şi Bulgaria, codaşele Europei, cu cele mai slabe sisteme feroviare Elvetia a avut si anul trecut cel mai bun sistem feroviar european, la fel ca si in 2012 si in 2015, cand au fost publicate precedentele rapoarte dedicate cailor ferate din Europa.



"Elvetia foloseste intensiv sistemul de cale ferata, in special pentru traficul de pasageri. De asemenea are un rating bun la calitatea serviciilor un calificativ foarte bun pentru siguranta", se arata in raportul BCG.



Ratingurile sunt de la 1 la 10 puncte. La categoria "cel putin sase puncte din zece" sunt cele mai bune sisteme feroviare europene: Elvetia (7,2 puncte), Danemarca (6,8 puncte), Finlanda… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Estonia, Danemarca si Romania erau in 2016 tarile cel mai putin dependente de importurile de energie pentru consumul intern la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). În 2016, UE a trebuit să importe puţin peste jumătate…

- In noaptea de sambata spre duminica, europenii vor dormi mai putin cu o ora avand in vedere ca ceasurile vor fi date inainte, iar ora 03:00 va deveni ora 04:00, in cazul Romaniei. Aceasta schimbare de ora se produce de doua ori pe an, in mod obisnuit in ultima duminica din martie si ultima duminica…

- Bulgaria (5,1 euro) si Romania (5,5 euro) aveau in 2017 cel mai scazut cost orar cu mana de lucru, fata de un nivel mediu de 23,1 euro in Uniunea Europeana, si de 26,9 euro in zona euro, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica Eurostat. În urmă cu zece ani, compensaţia…

- Traficul internațional cu autovehicule furate are o ruta bine stabilita: din vestul Europei, via Romania, in est, in țari precum Moldova, Ucraina etc. Anul trecut, in punctele de trecere ale frontierei din județul Arad au fost descoperite 44 de autoturisme care figurau ca fiind furate. Potrivit comisarului…

- Regiunea Nord-Est a Romaniei se situa in 2016 pe locul patru in clasamentul regiunilor din UE cu cel mai scazut procent din PIB pe cap de locuitor, inregistrand un scor mai bun doar fata de trei regiuni din Bulgaria si una din Franta, arata datele publicate miercuri de Eurostat. De cealaltă parte,…

- Valul de frig siberian abatut in ultimele zile asupra Europei s-a soldat cu peste 40 de morti pana miercuri, printre care multe persoane fara adapost, si continua sa provoace haos in transporturi, relateaza AFP. Supranumit "Bestia din Est" de media britanice, "Ursul din Siberia" in Olanda,…

- AJOFM Alba prezinta oferta de anunturi locuri de munca in strainatate, valabila la data de 26 februarie, prin reteaua EURES. Sunt posturi disponibile in Belgia, Bulgaria Germania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Republica Ceha, Olanda, Spania. Lista posturilor disponibile: BELGIA CIONTOLITOR…

- Primavara vrajbei noastre in alegerile din Uniunea Europeana. Despre Italia, Ungaria și nu numai Puncte cheie: Mulți ne-am temut de anul electoral 2017, dar nu a fost pâna la urma un an rau în politica Uniunii Europene. Sau, ma rog, putea ieși mult mai prost pentru…