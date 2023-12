Stiri pe aceeasi tema

- – Adelina Dabu: N e apropiem de ceea ce numeste Middle Income Trap. Iar asta vine impreuna cu un deficit semnificativ pe piata fortei de munca, atat din perspectiva cantitativa, dar dublat, si asta face lucrurile si mai grave, de un deficit calitativ “Suntem intr-un moment critic in care se intalnesc…

- Austria, Polonia și Romania ocupa primele trei locuri in topul celor mai fericite națiuni din Uniunea Europeana, potrivit unei anchete a Eurostat pentru 2022, transmite Euronews. Franța se plaseaza pe locul al 19-lea. Germania este penultima in acest clasament, urmata de Bulgaria. De fapt, Bulgaria…

- Comisarul european pentru Afaceri interne, Ylva Johansson, si-a exprimat speranta ca pana la finalul anului va fi luata o decizie pozitiva cu privire la aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen, potrivit Agerpres. ”Am avut recent o misiune de informare in Bulgaria, care a fost cu adevarat…

- In trimestrul III 2023 numarul locurilor de munca vacante a fost 40.000, in crestere cu 6.000 fața de trimestrul anterior, arata datele Institutului Național de Statistica. Rata locurilor de munca vacante estimata pentru trimestrul III 2023 a fost 0,78%, in crestere cu doar 0,01 puncte procentuale fața…

- ”In trimestrul III 2023, numarul locurilor de munca vacante a fost 40.000, in crestere cu 600 fata de trimestrul anterior. Rata locurilor de munca vacante estimata pentru trimestrul III 2023 a fost 0,78%, in crestere cu doar 0,01 puncte procentuale fata de trimestrul precedent. Comparativ cu acelasi…

- Crestere a numarului locurilor de munca cu peste 20%, in luna octombrie a anului 2023. Platforma In luna octombrie, piața muncii din Romania a inregistrat o creștere semnificativa de peste 20% fața de luna septembrie. Sectoarele care au inregistrat cea mai mare creștere sunt retail-ul, transportul și…

- STADA M&D Romania este parte integranta a grupului STADA Arzneimittel AG, una dintre principalele companii producatoare de medicamente din Germania. Compania a actualizat oferta locurilor de munca vacante, iar pentru fabrica

- Romanii sunt printre europenii cu cel mai mare numar de ore lucrate saptamanal. Durata obisnuita a programului de lucru saptamanal al persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Uniunea Europeana a fost de 37,5 ore, in medie, in anul 2022, arata datele publicate miercuri de Eurostat. Conform…