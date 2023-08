Stiri pe aceeasi tema

- Patru tari din Europa Centrala si de Est, respectiv Romania, Slovacia, Polonia si Ungaria, sunt singurele state membre ale Uniunii Europene unde inflatia se situeaza la peste 10% la jumatatea anului.

- Franta si Germania au semnalat, marti, ca se opun solicitarilor unor state din cadrul Uniunii Europene, printre care se numara Romania, privind prelungirea restrictiilor la importurile de cereale ucrainene, o initiativa catalogata ca fiind "inacceptabila" de Administratia de la Kiev, scrie Mediafax.Saptamana…

- Cinci state membre UE din Europa Centrala si de Est (CEE) vor cere impreuna miercuri Uniunii Europene sa extinda embargoul privind importurile de cereale din Ucraina dincolo de termenul limita care expira in 15 septembrie, pentru a preveni perturbari majore ale pietei, a declarat

- Statele membre ale UE au aprobat, luni, pachetul de sprijin in valoare de 100 de milioane euro pentru fermierii din Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia, iar o serie de alte masuri, inclusiv posibilitatea unor plati in avans mai mari, ar trebui sa sprijine fermierii afectati de fenomene climatice…

- ”Noile cerinte de raportare fiscala, in sistem digital, implementate de autoritatile din statele din Europa Centrala, vor duce la eficientizarea controalelor, in urmatorii trei-cinci ani, estimeaza 75% dintre companii, dar vor oferi autoritatilor un acces sporit la situatiile financiare si contabile…

- Primul trimestru din 2023 s-a incheiat cu investitii imobiliare in valoare totala de 120 milioane de euro in Romania, aproape dublu fata de primele trei luni din 2022, tranzactiile in segmentul industrial si logistic reprezentand aproximativ 50- din volum, iar cele din segmentul birourilor circa 40-,…

- Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia au cerut intr-o scrisoare blocului comunitar sa extinda restricțiile privind importul de cereale ucrainene, a anuntat agentia poloneza de presa PAP.

- Romania este tara din Europa Centrala si de Est care a adoptat in anul 2022 cele mai multe acte normative, majoritatea initiate de Guvern. Executivul mentine tendinta de a guverna prin ordonante, inceputa in contextul pandemiei. Situatia este asemanatoare si in restul tarilor din ECE. Acestea sunt principalele…