Comisia identifica posibilele incalcari ale legislatiei UE pe baza propriilor anchete sau in urma plangerilor formulate de cetateni, intreprinderi si alte parti interesate. CE a transmis catre Austria, Italia, Polonia, Romania, Suedia si Tarile de Jos o scrisoare de depunere in intarziere pentru netranspunerea integrala a Directivei privind dreptul de a avea acces la un avocat, informeaza executivul european. Directiva stabileste norme minime privind dreptul unei persoane suspectate de a avea acces la un avocat in cadrul procedurilor penale si al procedurilor de executare a unui mandat european…