România și alte patru țări, declarație comună: cer o abordare integrată pentru criza gazelor Romania și alte patru țari cer reforme și o abordare comuna in UE pe piața gazelor și a energiei electrice. Reprezentanții celor cinci state au semnat o declarație comuna in cinci puncte. Documentul este semnat de miniștrii guvernelor din Romania, Spania, Franța, Cehia și Grecia. Aceștia au constata ca prețul gazului și prețurile angro ale energiei electrice au crescut dramatic in ultimele luni devenind o povara considerabila pentru gospodarii și pentru companii, cu un impact deosebit de intens asupra celor mai vulnerabili și asupra IMM-urilor, informeaza Mediafax. Demnitarii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

