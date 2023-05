Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a decis activarea clauzei de salvardare pentru Romania, Polonia, Ungaria, Slovacia și Bulgaria, importul de cereale din Ucraina fiind oprit, incepand de astazi, imediat ce vine decizia de la CE, care acorda compensații in valoare de 100 milioane euro. Comisia Europeana a ajuns la un…

- Comisia Europeana a anuntat ca Polonia, Ungaria, Slovacia si Bulgaria vor renunta la masurile unilaterale pe care le-au luat din cauza importurilor de cereale din Ucraina, urmand sa vina imediat cu masuri comune pentru toate cele cinci state, inclusiv pentru Romania, a declarat Petre Daea.

- Razboi in Ucraina, ziua 430. Masurile exceptionale agreate de Comisia Europeana cu Romania, Bulgaria, Ungaria, Polonia si Slovacia vor permite doar tranzitul cerealelor ucrainene spre alte state.

- Comisia Europeana a ajuns la un acord de principiu cu state central si est-europene, inclusiv cu Romania, pentru protejarea intereselor fermierilor, dar si pentru tranzitul produselor agricole ucrainene, afirma Valdis Dombrovskis, vicepresedinte executiv al institutiei europene."Comisia Europeana…

- Discuțiile dintre miniștrii agriculturii din Polonia, Bulgaria, Romania, Slovacia și Ungaria, afectate de importurile excesive de produse agricole din Ucraina, și vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, vor fi reluate duminica. Informația a fost transmisa de corespondentul de la Bruxelles…

- Bulgaria interzice importurile de cereale din Ucraina. A devenit astfel cea mai recenta țara care a introdus o interdicție temporara asupra importurilor de cereale din Ucraina, cu excepția celor aflate in tranzit. Anuntul a fost facut miercuri de Radio Bulgaria pe site-ul sau, citandu-l pe premierul…

- Scrisoare comuna a premierilor din Romania, Bulgaria, Ungaria, Slovacia si Polonia catre Ursula von der Leyen privind masurile fața de importul de cereale ucrainene / Cele cinci țari susțin inclusiv reintroducerea taxelor vamale pentru importurile din Ucraina

- Romania ar putea obține in plus in jur de 15 milioane de euro pentru a veni in sprijinul agriculturilor afectați de importurile ieftine de cereale din Ucraina, informeaza Rador.Conform unor surse oficiale de la Bruxelles, Comisia Europeana a vorbit despre o suma suplimentara de 75 de milioane de…