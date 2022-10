Stiri pe aceeasi tema

- Paisprezece state membre sau partenere NATO, printre care si Romania, au semnat joi o scrisoare de intentie pentru achizitionarea comuna de sisteme de aparare aeriana din categoria sistemelor Arrow 3 si Patriot, relateaza Reuters.

- NASA urmeaza sa realizeze luni, 26 septembrie, primul test de aparare planetara, in cadrul misiunii „Double Asteroid Redirection Test”. In aceasta misiune oameni de știința din 18 țari, inclusiv din Romania, vor incerca sa schimbe traiectoria unui asteroid dupa lovirea sa cu ajutorul unui vehicul spațial…

- German Chancellor Olaf Scholz announced on that Monday European Union countries Croatia, Romania and Bulgaria all meet the requirements to become full members of the bloc’s passport-free Schengen area, according to Reuters. “Schengen is one of the greatest achievements of the European Union, and we…

- Romania‘s scheme to shield households and smaller businesses from soaring energy bills will cost around 16 bln lei ($3.27 bln), Energy Minister Virgil Popescu said on Wednesday, according to Reuters. He added that the coalition government was also considering windfall taxes on the entire energy supply…