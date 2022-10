Stiri pe aceeasi tema

- Paisprezece state membre sau partenere NATO, printre care si Romania, au semnat joi o scrisoare de intentie pentru achizitionarea comuna de sisteme de aparare aeriana din categoria sistemelor Arrow 3 si Patriot, relateaza Reuters.

- German Chancellor Olaf Scholz announced on that Monday European Union countries Croatia, Romania and Bulgaria all meet the requirements to become full members of the bloc’s passport-free Schengen area, according to Reuters. “Schengen is one of the greatest achievements of the European Union, and we…

- Romania‘s scheme to shield households and smaller businesses from soaring energy bills will cost around 16 bln lei ($3.27 bln), Energy Minister Virgil Popescu said on Wednesday, according to Reuters. He added that the coalition government was also considering windfall taxes on the entire energy supply…