- Cateva state membre UE, inclusiv Romania, Belgia, Italia, Polonia si Slovenia, fac presiuni pentru o plafonare „semnificativ” mai scazuta a pretului gazelor naturale la nivelul UE, in conditiile in care blocul european nu reuseste sa ajunga la un acord privind aceasta masura, transmite Reuters.

- Uniunea Europeana va investi 602 milioane EUR din Mecanismul pentru interconectarea Europei in opt proiecte transfrontaliere de infrastructura energetica, pentru a atinge obiectivele stabilite in planul REPowerEU și in Pactul verde european . Investiția se va efectua conform rezultatelor unei cereri…

- Investitia se va efectua conform rezultatelor unei cereri de proiecte lansate la 18 mai, in paralel cu planul REPowerEU, mai indica comunicatul de presa al Comisiei Europene. „Imbunatatirea interconexiunilor transfrontaliere este o conditie prealabila pentru o tranzitie catre o energie curata, deoarece…

- Oficialii celor 27 de state membre s-au intalnit vineri pentru a decide asupra masurilor de contracarare a prețurilor mari la energie, care duc la inflație-record și risca sa declanșeze o recesiune.Statele membre ale Uniunii Europene au decis vineri impunerea unei taxe de urgența pe profiturile excepționale…