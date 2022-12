Stiri pe aceeasi tema

- Cateva state membre UE, inclusiv Romania, Belgia, Italia, Polonia si Slovenia, fac presiuni pentru o plafonare „semnificativ” mai scazuta a pretului gazelor naturale la nivelul UE, in conditiile in care blocul european nu reuseste sa ajunga la un acord privind aceasta masura, transmite Reuters.

- Comisia Europeana le-a spus reprezentantilor statelor membre ca nu este posibil sa fie introdus un plafon al pretului gazelor naturale care in acelasi timp sa nu afecteze contractele pe termen lung sau securitatea aprovizionarii, au declarat doua surse diplomatice pentru Reuters. Dupa discutii indelungate,…

- Potrivit sursei citate, statele membre UE sunt blocate de mai multe saptamani cu privire la subiectul necesitatii si modalitatilor plafonarii pretului gazelor, in cadrul eforturilor de tinere sub control a preturilor in crestere la energie. Totul in conditiile in care Europa se indreapta spre o iarna…

- Liderii statelor membre UE vor profita de reuniunea lor de la finele acestei saptamani pentru a analiza mai multe optiuni pentru plafonarea pretului gazelor naturale, un subiect care creeaza divergente in UE de mai multe saptamani, potrivit unei noi variante de lucru a concluziilor summitului din 20-21…

- Uniunea Europeana va dezvalui saptamana urmatoare un set de propuneri pentru demararea achizitiilor comune de gaze peste cateva luni, precum si pentru elaborarea unui pret alternativ de referinta la gazele naturale, insa reuniunea de miercuri a ministrilor europeni ai Energiei s-a incheiat fara un raspuns…

- Grecia, Italia, Belgia și Polonia cer Comisiei Europene plafonare prețului la gaze naturale. Potrivit unui document publicat de jurnaliști din Grecia, plafonul trebuie stabilit astfel incat sa asigure securitatea aprovizionarii cu gaze a continentului.