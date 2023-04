Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, a discutat cu prilejul intrevederilor avute in cadrul Congresului SUA, despre cat de importanta este includerea Romaniei in programul Visa Waiver. In cadrul intrevederilor avute cu oficialii americani pe 30 martie, Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar…

- Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, a discutat cu prilejul intrevederilor avute in cadrul Congresului SUA, despre cat de importanta este includerea Romaniei in programul Visa Waiver. In cadrul intrevederilor avute cu oficialii americani pe 30 martie, Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar…

- Senatorii americani Richard Durbin, numarul doi in esalonul conducerii democrate din Senatul SUA, si Jeanne Shaheen, presedintele Subcomitetului pentru Europa din cadrul Comitetului pentru Relatii Externe al Senatului Statelor Unite, au introdus miercuri un proiect de lege care recomanda includerea…

- Un proiect de lege care recomanda includerea Romaniei in programul Visa Waiver, ce permite accesul in Statele Unite timp de 90 de zile fara viza, a fost introdus miercuri in Senatul american. Inițiatori sunt senatorii americani Richard Durbin, numarul doi in eșalonul conducerii democrate din Senat,…

- Proiect de lege privind sustinerea admiterii Romaniei in programul Visa Waver a fost introdus in Senatul SUA. Ambasadorul Romaniei in SUA cosidera ca este cel mai puternic semnal legislativ pe care Romania il primeste din partea Statelor Unite pe acest dosar. Doi senatori au introdus in Senatul SUA…

- Cea de-a opta Reuniune a Dialogului Strategic intre Romania si Statele Unite ale Americii, desfasurata marti, 14martie, la București, a fost finalizata prin adoptarea unei Declaratii comune a celor doua state. In textul Declaratiei se evidentiaza ca delegatiile romana si americana au acordat o atentie speciala…

- La data de 14 martie 2023 a avut loc, la Bucuresti, cea de a opta Reuniune a Dialogului Strategic intre Romania si Statele Unite ale Americii, organizata la sediul Ministerului Afacerilor Externe.Potrivit MAE, organizarea acestei sesiuni a Dialogului Strategic a fost convenita de ministrul afacerilor…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, va efectua miercuri, 1 martie, prima sa vizita la București, a transmis Daniel Voda, purtatorul de cuvant al Guvernului de la Chisinau, potrivit TVR Moldova.Dorin Recean va avea discuții cu președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, cu premierul…