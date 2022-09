Stiri pe aceeasi tema

- Pragul minim de umplere a depozitelor de gaze a fost atins de Romania. Ce spune președintele UE, Ursula von der Leyen Romania a atins, sambata, un grad de umplere a depozitelor de gaze de 80% din capacitatea totala, potrivit datelor furnizate de catre compania Transgaz, citate de romania24.ro. Stocarea…

- Un numar de 830 de copii refugiati din Ucraina au fost inregistrati in prima saptamana de la lansarea platformei Primero, care va asigura monitorizarea acestora pentru furnizarea protectiei si serviciilor necesare, a anunțat miercuri Ministerul Familiei. Cei mai multi copii au fost inregistrati in judetele…

- Uniunea Europeana (UE) a impus mai multe sanctiuni Rusiei, joi, pe fondul razboiului din Ucraina, dupa ce statele membre ale blocului au sustinut o serie de masuri care ar include importurile de aur si ar inaspri controalele exporturilor asupra unor bunuri de inalta tehnologie, relateaza The Associated…

- Guvernul Ungariei a decretat stare de urgenta si a aprobat un plan de masuri care cuprinde sapte puncte. Ca parte a acestor masuri, de la 1 august, guvernul va asigura tarifele reduse pentru gaze naturale si curent electric livrate populatiei doar pana la nivelul unui consum mediu – a anuntat, miercuri,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat miercuri Uniunea Europeana sa se pregateasca pentru „intreruperea completa” a gazelor din Rusia, transmite dpa, citata de Agerpres. Sefa executivului european a declarat ca Comisia intentioneaza sa anunte planuri de urgenta la nivelul UE,…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a criticat, marți seara la Romania TV, acțiunile ministrului Energiei, dar și pe cele ale Guvernului, in privința reducerii consumului de gaze in iarna care urmeaza. Tudose a spus ca in opinia sa, unii romani vor muri de frig, iar alții pentru ca nu vor mai avea bani…