- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs, luni, in judetul Vrancea. Seismul a fost la ora 10.02 in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul a avut loc la adancimea de 127 km, scrie Mediafax. Fii…

- Un seism cu magnitudinea 5,5 s-a inregistrat joi dimineața in zona Vrancea la o adancime de 168.925 km, a anunțat Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Doua cutremure cu magnitudinea 3,2 pe Richer s-au produs in zona seismica Vrancea, judetele Vrancea si Buzau, conform informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Primul seism s-a inregistrat la ora locala 2:01, in judetul Vrancea, la o adancime…

- Guvernul a decis sa iși mai faca o banca, pe langa cele doua deținute de stat, CEC Bank și Eximbank. Mai exact, Banca de Investiții și Dezvoltare, unitate care va avea scopul de a finanța entitațile economice care au nevoie. Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca pe agenda de prioritați a noii banci…

- Prin prezentul proiect de act normativ se propune plafonarea prețurilor finale facturate se plafoneaza la maxim 500 lei/mc cu TVA inclus pentru urmatoarele sortimente de materiale lemnoase, necesare pentru incalzire in sezonul rece: lemn de foc, resturi de lemn, tocatura provenita din lemn, rumeguș. Totodata,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 s-a produs in noaptea de miercuri spre joi, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, anunța Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la ora 0:12 la adancimea de 77 de kilometri, in apropierea urmatoarelor orase:…

- Un cutremur insemnat s-a inregistrat in aceasta seara in Romania, anunța Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.In ziua de 18.09.2022, 20:55:20 (ora Romaniei), s-a produs in Muntenia, Dambovița un cutremur mediu cu magnitudinea EWS 4.2, la adancimea de 45.434 km. Seismul…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 pe Richer a avut loc marti dimineata, la ora 5:50, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, a transmis Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut intensitate II si s-a inregistrat la adancimea de 146 de kilometri, in…