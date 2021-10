Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, spune ca rata de vaccinare ar trebui sa depaseasca 70% in Romania, pentru a evita aparitia unor noi valuri ale pandemiei. El a subliniat ca toti vor fi uminizati, unii prin vaccinare, altii prin trecerea prin boala, cu riscuri mai mari.

- De la o zi la alta se inregistreaza tot mai multe cazuri de Covid-19! Și suntem departe de finalul acestei crize sanitare grave, este de parere ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila. Marți, in ziua in care Romania a raportat recorduri pe linie in criza pandemica, oficialul Guvernului a venit…

- Ministrul interimar al sanatatii, Cseke Attila, a spus marți seara, la TVR, ca Romania va depași al patrulea val al pandemiei pana la sfarșitul anului, insa atrage atenția ca deocamdata ”presiunea este enorma pe sistemul sanitar”, iar țara noastra ”nu a ajuns inca in varful valului”, potrivit News.ro…

- Invitat marți seara la Tema Zilei de la TVR1, ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a declarat ca inca nu am atins varful valului 4 al pandemiei și nu suntem nici macar pe platou, adica numarul infectarilor noi este in continuare in creștere.

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, afirma ca Romania „nu a ajuns in varful valului” al patrulea al pandemiei si ca nici macar nu a ajuns in perioada de „platou” in care numarul de noi imbolnaviri zilnice se stabilizeaza si care este urmat de o scadere. „Din pacate, ceea ce trebuie…

- ”Cred ca ar trebui sa ințelegem ca este un moment in care luam o decizie: daca aceasta pandemie se termina sau vom trece un val patru cu foarte multe victime și vom aștepta un val cinci.Societatea romaneasca nu este o locomotiva electrica, la nivel de percepție inca suntem o locomotiva cu aburi, trebuie…

- Premierul Florin Cițu a declarat luni ca ținta pentru minsterul Sanatații este de 2.000 de paturi COVID-19 la ATI. Acesta a spus ca Romania nu a fost pregatita pentru valul patru și ca motivele pentru care campania de vaccinare nu a fost una de succes țin de mesajele anti-vaccinare. „Cred ca este o…

- Ministrul interimar al sanatatii, Cseke Attila, a declarat marti, 14 septembrie, ca numarul de paturi la sectiile de terapie intensiva a crescut cu 200 de la preluarea mandatululi, iar obiectivul este de a ajunge la 1.500 de paturi la ATI, informeaza Agerpres. Anuntul ministrului interimar al sanatatii…