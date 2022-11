Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier britanic, Boris Johnson, a publicat, sambata, imagini in care participa la pregatirea unor colete cu material medical destinate Ucrainei, intr-o deplasare, vineri, la un depozit in nordul Londrei, unde era depozitat material medical, scrie presa britanica. Fii la curent cu cele…

- - Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare in valoare de aproximativ 500 de milioane de euro notificata de Romania pentru sprijinirea intreprinderilor din toate sectoarele in contextul razboiului purtat de Rusia impotriva Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Dupa ce Vladimir Putin a acuzat Romania ca are pretenții teritoriale asupra Ucrainei, precizand ca Federația Rusa poate fi „singurul garant real al statalitații și suveranitații ucrainene”, Diana Șoșoaca pare ca-i canta in struna. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Premierul Țarilor de Jos, Mark Rutte, ne-a ținut din nou lecții despre corupția și crima organizata din Romania, in vreme ce un caz petrecut in Olanda pune, cu adevarat, in pericol siguranța Uniunii Europene. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Parchetul General anunta ca Romania a devenit, prin PICCJ - Sectia parchetelor militare, parte a echipei comune de ancheta privind infractiuni de razboi si infractiuni contra umanitatii comise in contextul atacului militar asupra Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Comisia Europeana a atentionat tarile membre ale Uniunii Europene ca o plafonare generala a pretului gazului ar putea fi dificil de lansat si implica riscuri pentru securitatea energetica, pe fondul apelurilor capitalelor europene catre Bruxelles de a lua masuri privind tinerea sub control a preturilor…

- Invazia ruseasca a provocat Ucrainei pagube directe in valoare de peste 97 de miliarde de dolari pana la 1 iunie, dar costul reconstructiei tarii ar putea sa se ridice la aproape 350 de miliarde de dolari, arata un raport publicat vineri de Banca Mondiala, Guvernul ucrainean si Comisia Europeana,…

- Comisia Europeana si Ucraina au semnat, luni, un acord privind un ajutor in valoare de 500 de milioane de euro care va fi dedicat locuintelor si educatiei persoanelor stramutate, precum si agriculturii din Ucraina, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…