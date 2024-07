Stiri pe aceeasi tema

- Produse contrafacute in valoare de peste 130 de milioane de lei au fost descoperite de polițiștii de frontiera in primul semestru din 2024. China și Turcia sunt principalele țari din care sunt aduse produsele contrafacute in țara.

- Sute de parfumuri contrafacute, in valoare de 100.000 de lei, au fost depistate de politistii de frontiera romani si bulgari, la PTF Vama Veche, in compartimentul destinat bagajelor dintr-un autocar care se deplasa pe ruta Turcia - Romania, bunurile fiind confiscate, a informat luni Garda de Coasta.

- Cererea globala de aur in primul trimestru din 2024 a fost de 1.238 de tone, marcand o crestere de 3% de la an la an si este cel mai puternic prim trimestru pentru cererea globala de aur din 2016, arata o analiza a Tavex, cel mai mare comerciant de aur de investitii din Europa de Nord, care citeaza…

- Summitul care poate decide soarta razboiului din Ucraina incepe astazi in Elveția. Volodimir Zelenski a ajuns ieri in stațiunea de lux, unde sunt așteptați zeci de lideri de stat și de guvern. Elveția și Ucraina l-au organizat impreuna și sunt invitate peste 90 de țari și organizații internaționale,…

- Trageri speciale ale Loteriei Romane au avut loc astazi, la Romania TV. Lista completa a numerelor caștigatoare, care va pot umple conturile, o puteți afla mai jos:Joker: 41, 14, 18, 30, 15, 7Noroc Plus 5,0, 5,5, 1,9Loto 5/49 37, 40, 18, 8, 5, 13Super Noroc 6, 3, 2, 0, 3, 6Noroc 2, 6,

- Firat Elhuseyni va fi numit, de la 1 iunie, in functia de presedinte si director al Ford Otosan Craiova, inlocuindu-l pe Mujdat Tiryaki, anunta Ford Otosan. Mujdat Tiryaki va prelua noi responsabilitati la sediul central al companiei din Turcia, in calitate de Next Generation Manufacturing Lead. ”Ford…

- Intr-o intervenție la Realitatea Plus, Catalin Hideg a relatat ce eforturi a facut pentru a gasi pe cineva dispus sa vanda maști sanitare, intr-un context extrem de tensionat, dupa izbucnirea pandemiei COVID, in martie 2020."Am fost in Turcia la inceputul lunii martie 2020, acolo am fost la compania…

- DISPOZITIVE MEDICALE Comisia Europeana a lansat o ancheta privind achizitiile publice din China de dispozitive medicale, a anuntat jurnalul oficial al UE pe 24 aprilie. Ancheta este prima in cadrul Instrumentului de achizitii internationale al UE, care urmareste sa impiedice tarile sa favorizeze in…