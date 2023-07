Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de canicula si disconfort termic ridicat, valabila duminica, in aproape toata tara.Conform prognozei de specialitate, in 16 iulie, valul de caldura se va intensifica si va fi canicula in vest, sud, sud-est si local in centru.…

- Romania fierbe la propriu sub cod roșu de canicula. La prinz, la umbra au fost aproape 40 de grade Celsius, iar la nivelul solului a fost prapad - s-au atins 60 de grade Celsius. Caldura s-a resimțit cel mai rau in marile orașe. Asfaltul și betoanele incinse au facut aerul irespirabil. Potrivit meteorologilor,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis ieri, pe 10 iulie, o avertizare de canicula valabila pana vineri, pe 14 iulie. Se vor atinge temperaturi de 37 de grade. Si Dobrogea este afectata. Luni, valul de caldura si canicula vor cuprinde Banatul si Oltenia, iar in zilele urmatoare se vor extinde…

- Incepem saptamana cu o avertizare deloc placuta din partea meteorologiclor. Un nou val de canicula vine peste noi. Asta inseamna ca vom resimti temperaturi si de peste 40 de grade Celsius in aceasta saptamana. Cele mai afectate zone sunt sudul si sud-vestul tarii. Fenomenul de cupola de caldura va fi…

- Un val de canicula vine peste Europa, meteorologii vorbind de fenomenul de „cupola de caldura” si praf saharian. De noul val de canicula va fi afectata si Romania, incepand de marti, iar spre sfarsitul saptamanii, valorile resimtite sunt prognozate la 40 de grade Celsius. Revine fenomenul de „cupola…

- HARTA| Valul de CANICULA a ajuns și in Alba: Temperaturi resimțite de pana la 39 de grade HARTA| Valul de CANICULA a ajuns și in Alba: Temperaturi resimțite de pana la 39 de grade Canicula s-a intors in Romania cu temperaturi greu de suportat mai ales in sud și vest, avertizeaza meteorologii. In județul…

- In urmatoarele zile, vom avea parte de o vreme in incalzire. Astazi, vom avea temperaturi maxime situate intre 23 si 32 de grade. Da la o zi la alta, insa, pana spre finalul saptamanii, ne apropiem de pragul de canicula, de 32-33 de grade.Disconfortul termic va fin in crestere, astfel ca temperaturile…

- Pentru ziua de miercuri, 21 iunie, ANM anunța vreme calduroasa in Campia de Vest si pe arii restranse in Campia Romana. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, pe arii in general restranse, dupa-amiaza si seara…