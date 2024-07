România se topește. Cea mai extinsă avertizare de căldură extremă emisă vreodată de ANM Mai bine bine de jumatate de țara, inclusiv Capitala, va fi sub alerta cod roșu in weekend, fiind cea mai extinsa avertizare de caldura extrema emisa vreodata de ANM. Pentru vineri a fost emisa o avertizare cod galben, fiind prognozate val de caldura persistent, canicula si disconfort termic ridicat in Maramures, estul si nord-estul Transilvaniei, […] The post Romania se topește. Cea mai extinsa avertizare de caldura extrema emisa vreodata de ANM appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

