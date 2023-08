Stiri pe aceeasi tema

- Urmeaza zile de foc și nopți tropicale. Romania se topește la 40 grade Celsius. In sud și est a fost emis cod portocaliu de canicula, in timp ce restul țarii se afla sub avertizare cod galbene. Meteorologii avertizeaza ca vom indura temperaturi extreme.

- Vin zile de foc in Romania. Meteorologii anunța un val de canicula in urmatoarele zile, cu temperaturi sufocante. Maximele resimțite vor atinge din nou 40 grade Celsius. De la mijlocul saptamanii viitoare, furtunile revin in forța

- Un ciclon devastator, care a facut ravagii in Slovenia, ajunge in Romania. Meteorologii anunța furtuni violente, dar și temperaturi mai scazute cu 15 grade Celsius. Nu ne bucuram de racoare prea mult timp, pentru ca la sfarșitul saptamanii un nou val de canicula afecteaza Romania.

- Valul de caldura se intensifica din nou, de maine, in Romania. Meteorologii susțin ca daca astazi vorbim de canicula și disconfort termic in extremitatea de sud a țarii, inclusiv in Capitala unde mai putem atinge și astazi, 33-35 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi ridicat, maine, valul…

- COD GALBEN de canicula in Alba și aproape toata țara: Disconfort termic ridicat. Valul de caldura se intensifica luni și marți Meteorologii au emis o avertizare de cod galben de canicula și disconfort termic ridicat, valabil duminica, 16 iulie. Valul de caldura cuprinde aproape toata Romania, cu excepția…

- Un val puternic de caldura topește Romania in aceasta saptamana. Meteorologii au emis o alerta de canicula și disconfort termic ridicat pentru toata țara. Luni, 10 iulie, valul de caldura și canicula vor cuprinde Banatul și Oltenia, extinzandu-se treptat și in celelalte regiuni.

- Specialiștii au emis o noua alerta meteo ANM in Romania. Meteorologii au anunat ca vremea se strica in weekend, nu vom scapa in urmatoarele zile de ploi și vijelii. O noua alerta meteo ANM Al doilea weekend al lunii iulie va aduce ploi și vijelii in mai multe zone din țara. Specialiștii de la Administrația…

- Avem de indurat in continuare vreme instabila, dar se racorește. Meteorologii anunța o racire a vremii in urmatoarele ore, astfel ca maximele nu vor mai depași sambata 30 grade Celsius.