România se teme de Putin, dar şi Putin se teme de România Autorul american de carti politice, Robert D. Kaplan, analizeaza, intr-un material publicat de Bloomberg, posibilitatea ca trupele ruse sa se indrepte spre Romania si Republica Moldova si pune la indoiala angajamentul Occidentului intr-un astfel de scenariu. Intr-o vizita la Targoviste, expertii romani i-au marturisit lui Kaplan ca sunt de parere ca Putin va ajunge in Republica Moldova si in Transnistria. De asemenea, el a afirmat ca ”romanii nu au deloc incredere in Franta si Germania”, potrivit Bloomberg. In 1984, in perioada ”cea mai intunecata a regimului stalinist al dictatorului roman Nicolae… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca Ucraina a simtit sprijinul a patru statele europene in acelasi timp, prin vizita liderilor acestora la Kiev. "A fost important pentru mine sa aud de la lideri un alt lucru fundamental - ei sunt de acord ca sfarsitul razboiului si pacea pentru Ucraina…

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns la Kiev, impreuna cu președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz si premierul italian Mario Draghi. Liderii s-au urcat impreuna la bordul unui tren special. „Ma aflu astazi la Kiev, alaturi de Președintele francez Emmanuel Macron,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz si premierul italian Mario Draghi s-au urcat impreuna la bordul unui tren special cu destinatia Kiev, relateaza media italiene si germane, citate de AFP si Reuters. Cei trei lideri s-au urcat la bordul acestui tren special in Polonia…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Reghei Lavrov, a anunțat care este prioritatea absoluta a Rusiei in Ucraina, pe care a invadat-o la sfarșitul lunii februarie și a declanșat un razboi care la Moscova e numit „operațiune speciala”. Agenția rusa de știri Interfax a scris despre declarațiile lui Lavrov…

- Indicatorul Sentimentului Economic calculat de Eurostat pentru economia Romaniei nu oglindește inca efectele razboiului din Ucraina.Principalele puteri economice ale Europei au resimțit deja șocul inca din luna martie, iar aprilie a consemnat o noua inrautațire a condițiilor economice.Istoria…

- Fostul cancelar german Angela Merkel a avut o apariție publica rara marți, 3 mai, cand a participat la ceremonia de premiere a unui actor cu care se pare ca este prietena. Merkel nu a mai vorbit in public de cand a parasit funcția anul trecut. Aceasta apariție publica este prima de cand Rusia a inceput…

- Polonia a cerut fonduri suplimentare de la Uniunea Europeana pentru a contribui la finantarea eforturilor pentru gazduirea milioanelor de refugiati veniti din tara vecina Ucraina, invadata de fortele ruse, transmite DPA. Premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat ca tara sa trateaza soldati ucraineni…

- Politic Declarație politica / Deputat PNL Maria Stoian: “Este nevoie de un nou PNRR?” aprilie 18, 2022 10:03 Tarile Uniunii Europene au convenit, in 2020, sa imprumute in comun 800 de miliarde de euro pentru reconstructia economiilor lor, ce au avut de suferit in urma pandemiei de COVID-19. Bugetul…