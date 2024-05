De altfel, la Shanghai a fost lansat, in urma cu 14 ani, brandul turistic „Explorati gradina Carpatilor”. ”Romania isi promoveaza oferta turistica la ITB China, cea mai importanta expozitie comerciala dedicata exclusiv profesionistilor de profil, axata pe piata chineza de calatorii. Evenimentul se desfasoara la Shanghai, in perioada 27-29 mai, fiind o platforma ideala pentru expozanti de a se conecta cu agentii de turism, hoteluri, companii aeriene din intreaga lume, precum si cu alte entitati care activeaza in acest sector, in scopul incheierii de parteneriate si relatii de afaceri”, informeaza…