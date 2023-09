Generalul Vlad Gheorghița, locțiitor al șefului Statului Major al Apararii din București, a facut o declarație ferma referitoare la abordarea Romaniei in fața amenințarii dronelor rusești, anunțand ca forțele armate romane sunt pregatite sa intervina pentru a proteja teritoriul țarii. Aproximativ 600 de militari au fost trimiși in regiunea Deltei Dunarii, iar sisteme radar au fost instalate pentru a detecta și neutraliza eventualele drone intruzive. Generalul Gheorghița a subliniat ca nivelul de amenințare va determina acțiunile pe care Romania le va intreprinde in acest sens. „Va depinde de nivelul…