- Cand va fi atinsa borna de 1000 de km de autostrada in Romania. Cați kilometri vor fi facuți in 2023 Anul 2023 va fi, daca nu se intampla ceva catastrofal, un an peste medie, iar obiectivele aproape sigure sunt 78,5 kilometri noi de autostrada și drum expres, arata reprezentanții Asociației Pro Infrastructura…

- Asociația Pro Infrastructura a prezentat luni, o lista cu proiectele rutiere majore care pot fi inaugurate in acest an, pe un scenariu numit realist și optimist. Previziunile asociației arata ca obiectivele sigure in 2023, sunt 78,5 kilometri de autostrada și drum expres . Anul 2023 va fi unul peste…

- Anul 2023 va fi, daca nu se intampla ceva catastrofal, un an peste medie, iar obiectivele aproape sigure sunt 78,5 kilometri noi de autostrada și drum expres, arata reprezentanții Asociației Pro Infrastructura in previziunile rutiere pentru 2023.

- Romania rateaza la mustața ”borna” de 1.000 de kilometrii de autostrada și anul acesta Romania rateaza la mustața ”borna” de 1.000 de kilometrii de autostrada și anul acesta Romania va incheia anul 2022 cu 994,6 km de autostrada și drum expres aflați in exploatare, susține Asociația Pro Infrastructura.…

- Grupul de firme controlat de omul de afaceri bacauan Dorinel Umbrarescu este nelipsit in ultima perioada de la licitațiile privitoare la mari proiecte de infrastructura.Cel mai recent contract semnat de grupul UMB dateaza din 15 decembrie și privește un tronson de 96 de kilometri de autostrada,…

- Marcel Ciolacu si Sorin Grindeanu au fost prezenti, joi, la conferinta de presa prilejuita de semnarea contractelor pentru constructia celor trei loturi ale autostrazii Focsani-Bacau. Marcel Ciolacu a afirmat ca romanii s-au saturat de promisiuni. “Dupa 30 de ani, in sfarsit, Moldova va avea autostrada.…

- Anul 2022 va ramane in istoria Romaniei drept unul mediocru in ceea ce priveste numarul de kilometri de autostrada dati in trafic. Primii si singurii kilometri, „ciotul" de 13,17 km ai lotului A1 Sibiu-Boita, sunt pregatiti pentru taierea panglicii pe 15 decembrie. Nici anul acesta Romania nu atinge…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța peste 100 de kilometri de autostrada deschiși in 2023, dupa un deceniu in care Romania nu a mai depașit „borna” de 100 de kilometri/an.