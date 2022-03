Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul pregatește un plan național pentru ajutorarea refugiaților Dan Carbunaru. Foto: Guvernul României. Guvernul pregatește un plan național pentru ajutorarea refugiaților din Ucraina care au venit la noi în țara. Pâna…

- Guvernul pregatește starea de criza in Romania: Ce inseamna aceasta situație și ce efecte are Guvernul pregatește starea de criza in Romania: Ce inseamna aceasta situație și ce efecte are Guvernul se pregatește pentru a introduce starea de criza in Romania, arata surse ale Antena3. Citește și: ”SITUAȚIA…

- 177.600 doze de vaccin produs de compania Moderna au ajuns, astazi, in țara, iar transportul a fost asigurat de firma producatoare. Dozele de vaccin au fost aduse in București pe cale terestra și depozitate la C.N. Unifarm S.A., urmand ca in perioada urmatoare acestea sa fie distribuite in centrele…

- La Palatul Victoria se practica DISCRIMINAREA pe criterii etnice! Nimeni din Guvernul Romaniei nu a reușit sa citeasca pana la capat un Memoriu de 2 pagini redactat in limba romana de Asociația romanilor refugiați și expulzați in 1940, filiala Carei. In raspunsul dat se face referire doar la bani nu…

- Cristian Tudor Popescu a criticat, la Digi24, proiectul de lege depus de AUR, care prevede ca fiecare roman are dreptul sa dețina pana la 100 de kilograme de materiale pirotehnice, precum petarde și artificii. „Este evident, ne pregatim de razboi. Sau poate ca domnii de la AUR au nevoie de materialele…

- Luna decembrie a anului trecut aducea vestea buna a ajungerii la un acord in problema blocajului dintre Primaria Timișoara și Compania de Drumuri pe tema intersecției dintre Drumul Boilor și Centura Sud. Vineri, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a confirmat ca s-a intalnit cu primarul Timișoarei,…

- Oscar (30 de ani) ar putea fi protagonistul unei reveniri de senzație in fotbalul din Europa. Barcelona este interesata de mijlocașul brazilian al celor de la Shanghai Port. Barcelona pregatește o mutare surpriza in aceasta perioada de mercato. Conform spaniolilor de la AS, Oscar ar putea ajunge pe…