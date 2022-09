Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de refugiati ucraineni din Bucuresti vor participa vineri, 23 septembrie, la Targul Locurilor de Munca pentru Refugiati, organizat de AIDRom, potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES."La mai bine de 200 de zile de la izbucnirea razboiului din Ucraina, Asociatia Ecumenica a Bisericilor…

- Pana acum, aproape trei sferturi (73%) dintre copiii ucraineni care se afla in Romania și-au continuat educația la distanța, urmand online programa din Ucraina, 7% dintre aceștia și-au intrerupt complet educația, in vreme ce 6% au frecventat școlile romanești, unde s-au organizat clase speciale cu predare…

- Peste sase milioane de refugiati din Ucraina se afla in tari ale Uniunii Europene, iar majoritatea sunt femei si copii. Datele au fost prezentate la Bucuresti, la un eveniment care a reunit reprezentanti din 23 de state membre ale Uniunii, din Norvegia, Marea Britanie si Republica Moldova. Romania a…

- Guvernul nu are date care sa justifice ingrijorarea privind situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie din Ucraina. Autoritatile de la Bucuresti monitorizeaza permanent datele legate de mediu in acest caz., a transmis Nicolae Ciuca la debutul sedintei de Guvern In ultimele zile, pe fondul evenimentelor…

- Peste 5,15 milioane de persoane ucrainene s-au refugiat in Polonia de la inceputul invaziei militare declansate de Rusia pe 24 februarie, a anuntat duminica Politia de Frontiera Poloneza, citata de DPA. In aceeasi perioada, 3,25 milioane de ucraineni s-au intors in tara lor natala. Duminica, numarul…

- Guvernul a decis alocarea unui buget de 100 de milioane de euro pentru decontarea cheltuielilor pe care institutiile statului roman le-au facut cu refugiatii din Ucraina, a declarat vineri ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos.

- Doar aproximativ 80.000 dintre refugiați au ramas pe teritoriul țarii, dintre care peste 70.000 sunt minori și femei, potrivit datelor furnizate de MAI. Ministerul Afacerilor Interne a furnizat, la solicitarea Libertatea, statistica detaliata privind numarul cetațenilor ucraineni care au intrat in țara…

Autoritațile romane anunța ca de la inceputul razboiului din Ucraina in Romania au intrat aproape 1,4 milioane de ucraineni.