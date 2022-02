România se pregătește pentru ”un aflux foarte mare de migranți din Ucraina” Ministrul de Interne, Lucian Bode, susține ca ii este foarte greu sa creada ca Vladimir Putin va da inapoi și nu va invada Ucraina. In aceste condiții, Bode arata ca Romania se pregatește de un val uriaș de migranți care vor veni din Ucraina. Ne pregatim pentru un aflux foarte mare de migranți din Ucraina. Este o chestiune de ore, sa vedem cum vom reuși sa asiguram spații de cazare, in special in județele de granița (…) Un aflux important de migranți va pune la grea incercare sistemul romanesc. Imi este foarte, foarte greu sa cred ca nu va incepe conflictul. Știți cum se spune in dramaturgie:… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

