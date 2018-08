Stiri pe aceeasi tema

- Productia industriala a crescut in iunie cu 2,5% in zona euro si cu 2,6% in Uniunea Europeana, comparativ cu perioada similara din 2017, iar Irlanda si Romania au inregistrat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cele mai mari…

- Intrebata intr-o conferinta de presa daca a primit raspuns la adresa trimisa in urma cu doua luni omologilor sai din mai multe state europene, pentru a afla daca tarile respective ar fi dispuse sa primeasca, prin transfer, ursi din Romania, Gratiela Gavrilescu a spus ca nimeni nu si-a dorit sa ia…

- Romania avea in 2016 cel mai scazut numar de masini la mia de locuitori, in timp ce la nivelul Uniunii Europene media era de 505 automobile la 1.000 de locuitori, arata datele publicate luni de Oficiul european de Statistica (Eurostat), informeaza AGERPRES . In randul statelor membre, cele mai multe…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde va exprima sprijinul Romaniei pentru initiativele NATO si UE destinate imbunatatirii mobilitatii militare si va pleda pentru mentinerea unui climat atractiv al investitiilor in Uniunea Europeana.…

- Solicitarea a fost facuta saptamana trecuta de catre premierul Viorica Dancila si a fost aprobata de Birouirle permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului. "Avand in vedere importanta dialogului intre Guvern si Parlament pe acesta tema, imi exprim, domnule presedinte, disponibilitatea…

- "Dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, Romania devine a sasea tara ca pondere in Uniunea Europeana, iar cetatenii romani vor fi astfel mai bine reprezentati la nivelul Parlamentului European. Acest lucru inseamna un plus de responsabilitate fata de proiectul european pentru care tara…

- România se situeazã pe pozitia a șasea în topul cheltuielilor din perioada vacanței de vara din Uniunea Europeana, urmând sa aloce 58,9% din veniturile lunare, echivalentul a aproximativ 528 de euro, arata Barometrul de Varã Ferratum. Cumparaturile online sunt preferate…

- Regulamentul European 2016/679 privind Protectia Datelor cu Caracter Personal (GDPR) devine aplicabil si in Romania. Practic, vorbim despre „momentul zero” de la care datele de identificare, tranzactionale, financiare, demografice, de localizare sau alte date personale ale unei persoane fizice, in…