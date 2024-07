Stiri pe aceeasi tema

- Trei titluri olimpice are in palmares Romania la Jocurile Olimpice, 1996, 2000 și 2004, dar de la cel mai recent au trecut doua decenii. Canotoarele lotului actual privesc cu incredere oportunitatea de la Paris, iar trei membre ale barcii, Magdalena Rusu, Maria Lehaci și Victoria Petreanu, iși descriu…

- O medalie la Paris ar fi un vis, crede Jaqueline Cristian. La primele Jocuri Olimpice din cariera, Jaq vrea sa faca un rezultat mare in turneul care se va desfașura chiar la Roland Garros. Jocurile Olimpice de la Paris vor fi in direct la TVR. Romania va avea trei jucatoare in turneul olimpic la simplu.…

- Selecționerul naționalei masculine de polo, Bogdan Rath, a anunțat lotul final pe care „tricolorii” se vor baza la Jocurile Olimpice, competiție unde Romania revine dupa o absența de 12 ani. Turneul desfașurat saptamana trecuta in Serbia, unde naționala a inregistrat doua victorii și trei infrangeri,…

- Jocurile Olimpice de la Paris 2024: Romania va trimite la Paris 2024 un numar de 101 sportivi, menținand astfel o prezența similara cu cea de la Tokyo 2021, ultima competiție olimpica. Aceasta echipa diversificata va concura in numeroase discipline, aducand speranțe și mandrie naționala. Prima participare…

- Jucatoarele de tenis Ana Bogdan(foto), Jaqueline Cristian si Irina Begu vor reprezenta Romania in proba de simplu la Jocurile Olimpice de la Paris. Cele trei au obtinut calificarea in urma pozițiilor ocupate in ierahia mondiala si, dupa validarea criteriilor de eligibilitate ale Federatiei Internationale…

- Triatlonistul de origine franceza Felix-Pierre Duchampt va reprezenta pentru a doua oara Romania la Jocurile Olimpice. Potrivit Comitetului Olimpic și Sportiv Roman, acesta s-a calificat la Olimpiada de Paris in urma punctelor acumulate in ierarhia mondiala la individual. Duchampt, care are și cetațenia…

- Loredana Toma a obținut biletul pentru Paris 2024, dupa ce s-a clasat pe locul 4 in ierarhia mondiala feminina de haltere, in limitele categoriei 71 kg. Multipla campioana europeana si mondiala, Loredana este cea mai bine clasata halterofila din Europa. Participarea la Jocurile Olimpice este implinirea…

- Romania a ajuns la 85 de sportivi calificați la Jocurile Olimpice! Ultimii care au obținut biletele pentru Paris sunt sportivii de la lupte: Alin Alexuc, Kriszta Tunde și Catalina Axente. Turneul de calificare olimpica de la Istanbul a fost unul de succes pentru reprezentanții luptelor romanești, care…