Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marti, la prima sedinta a Comitetului interministerial pentru analiza de risc seismic, ca obiectivele prioritare, in acest moment, sunt scolile precum si spitalele si cladirile publice unde isi desfasoara activitatea un numar mare de persoane si i-a cerut ministrului…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a anuntat ca incepand de joi va fi constituit un grup interinstitutional de lucru sub directa sa coordonare, avand ca domenii principale de urmarit prevenirea, pregatirea si raspunsul in situatii de urgenta, urmare a cutremurelor petrecute zilele trecute in zona Olteniei,…

- Politic Maria Stoian, deputat PNL: Rezolvarea problemei beneficiarilor de ajutoare sociale, o condiție esențiala a progresului Romaniei / Declarație politica februarie 8, 2023 13:41 Romania detine inca un nedorit record la nivelul Europei in ceea ce priveste numarul beneficiarilor diferitelor forme…

- Deputatii de la USR si Forta Dreptei au depus, miercuri, la Camera Deputatilor, motiunea simpla impotriva ministrului de Interne, Lucian Bode, intitulata „Romania merita mai mult decat hoti in functii publice”.

- Nicolae Ciuca, presedintele PNL, si Marcel Ciolacu, presedintele PSD, s-au intalnit marti pentru a discuta pe tema taxei de solidaritate, dupa ce OMV Petrom a anuntat intr-un comunicat ca nu va plati aceasta taxa in Romania. Specialistii ar fi gasit un artificiu legislativ prin care gigantul austriac…

- Politic Deputat PNL Maria Stoian: Masuri concrete de susținere a romanilor aflați in risc de vulnerabilitate / Comunicat de presa ianuarie 11, 2023 13:54 La inceputul acestui an, au intrat in vigoare mai multe masuri adoptate de Guvernul condus de premierul PNL Nicolae Ciuca in scopul imbunatațirii…

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, la Palatul Victoria, cu reprezentanții companiei Romgaz, pentru a analiza aspecte privind producția de gaze naturale și punerea in producție de noi sonde. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Intr-un context global dificil și imprevizibil, cu multiple crize suprapuse și efecte in lanț, Guvernul condus de premierul PNL, Nicolae Ciuca, a gestionat atent și a realizat intr-un singur an masuri cu viziune pe termen lung. Dupa 15 ani, a fost ridicat MCV pentru Romania, a crescut gradul de absorbție…