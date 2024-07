Stiri pe aceeasi tema

- MESAJ 1AVERTIZARE METEOROLOGICACOD GALBENInterval de valabilitate: 11 iulieFenomene vizate: val de caldura persistent, canicula și disconfort termic ridicatZone afectate: conform textului și harțiiIn cea mai mare parte a Moldovei, zona litoralului și local in Transilvania și Maramureș, valul de caldura…

- "Este in vigoare un cod portocaliu pentru ziua de astazi pentru partea de vest și de sud a țarii in județe din Crișana, Banat, Oltenia și Muntenia inclusiv zona municipiului București. Vorbim de un val de caldura care se intensifica și se extinde treptat in toate zonele țarii. CUPOLA DE FOC peste Romania!…

- Recomandari pentru situațiile de COD ROȘUreduceți deplasarile la cele esențialenu va deplasați intre orele 11.00 - 17.00consumați lichide intre 2- 4 litri/zinu consumați alcooldaca faceți tratamente pentru afecțiuni cronice, luați-va medicamentele in mod regulat, cu multa apa,nu scoateți copii sub 3…

- Prima zi din cel mai lung val de caldura pe care l-am trait in ultiimii 15 ani a venit cu peste 38 de grade Celsius la umbra, in multe dintre orașele Romaniei. In plin soare, oamenii au rabdat și 43 de grade. Este doar inceputul, ne spun meteorologii. Arșița se va intensifica in urmatoarele 10 […]

- Un val de caldura ajunge din nou in Romania. Incepand de sambata, 29 iunie, temperaturile vor incepe sa creasca in toate regiunile. Meteorologii estimeaza ca luni, 1 iulie, va fi cea mai caalduroasa zi, mercurul din termometre urmand sa atinga aproape 40 grade Celsius in Oltenia și sudul Munteniei.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 17 – 30 iunie 2024. Specialiștii ANM anunța un al doilea val de canicula in Romania, cu temperaturi ce se vor apropia de 40 grade Celsius. Banat Pana spre sfarșitul primei saptamani vremea se…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat ca vremea se schimba in urmatoarele ore și in Capitala. Specialiștii prognozeaza intre 16 aprilie, ora 14.00, și 18 aprilie, ora 09.00, averse, descarcari electrice și intensificari ale vantului.Marți, ora 14:00 - Miercuri, ora 09:00Vremea va fi…

- Dupa temperaturi de vara, meteorologiii anunța ca vremea se schimba la mijlocul saptamanii. O masa de aer rece ajunge in Romania aducand maxime cu 15-20 de grade Celsius mai mici, dar și ploi, relateaza Antena 3. „Ne apropiem practic de ceea ce ar fi normal pentru perioada din calendar”, precizeaza…