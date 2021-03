Romania se poate mandri cu producator de echipamente si utilaje industriale laser Tehnologia laser a facut ca la ora actuala sa vorbim despre echipamente si utilaje dintre cele mai performante, cu precizie de operare. Aceasta sta la baza multiplelor functii din domenii diverse. Unul dintre acestea se refera la taierea si prelucrarea metalelor, domeniu in care utilajele folosite au cerinte specifice de operare. Acestea sunt proiectate de Bielda, un nume cu greutate, un brand ce pune semnul de egal intre inovatie, calitate si productia autohtona.



Bielda este brand cu reputatie la nivel european. Sub deviza sa "Bielda - Your business partner!" demonstreaza ca este mai… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

