România se pakistanizează. Invazie de muncitori străini pe piața internă La ritmul in care vin muncitorii pakistanezi in Romania, in scurt timp, populația activa a țarii ar putea deveni minoritara. Guvernul vrea sa aprobe, pentru al doilea an consecutiv, un contingent de 100.000 de muncitori straini, invocand criza de forța de munca din țara noastra. Patronii din Romania au ajuns aproape sa se bata pentru […] The post Romania se pakistanizeaza. Invazie de muncitori straini pe piața interna first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

