Romania se numara printre tarile care n-ar vrea sa mai despagubeasca in bani zborurile anulate, scrie presa straina Mai multe state europene, printre care si Romania, ar incerca sa convinga Comisia Europana sa nu le mai impuna companiilor aeriene returnarea integrala in bani a costului biletelor pentru zborurile anulate, relateaza Euronews.



Potrivit publicatiei citate, in acest moment legislatia europeana le impune companiilor aeriene sa le returneze calatorilor contravaloarea biletelor pentru cursele anulate. O pot face si acordandu-le calatorilor vouchere. Dar daca acestia cer expres, companiile sunt obligate sa ii despagubeasca in bani.



Insa 12 state europene vor sa convinga CE sa supende… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Celelalte tari care au stat la baza cererii au fost Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Ceha, Grecia, Irlanda, Letonia, Malta, Polonia si Portugalia. Euronews a primit informatii conform carora alte patru tari -- Germania, Spania, Romania si Estonia si-au exprimat sprijinul. Initiativa a luat nastere…

- 12 state membre UE, printre care si Romania, au cerut Comisiei Europene sa suspende regulile care obliga companiile aeriene sa returneze in totalitate pasagerilor banii pe biletele zborurilor anulate, apreciind ca transportatorilor aerieni ar trebui sa li se permita sa ofere in schimb vouchere pentru…

- Un grup de 12 state membre ale UE, printre care si Romania, au cerut miercuri Comisiei Europene sa suspende regulile care obliga companiile aeriene sa returneze in totalitate pasagerilor banii pe biletele zborurilor anulate, apreciind ca transportatorilor aerieni ar trebui sa li se permita sa ofere…

- In Uniunea Europeana, 17,1% din populatie traia in anul 2018 in gospodarii supraaglomerate, adica numarul camerelor era insuficient comparativ cu numarul membrilor din gospodarie, pe primul loc in randul statelor membre fiind Romania, unde aproape jumatate din populatie (46,3%) traia in urma cu doi…

- Miniștrii europeni de Finanțe nu reușesc sa ajunga la o ințelegere de contracarare comuna a efectelor pandemiei Eforturile ministrilor de Finante de a ajunge la un acord privind un pachet de masuri fiscale menit sa contracareze consecintele pandemiei COVID-19 s-au prelungit in noaptea de marti spre…

- Paisprezece tari membre ale Uniunii Europene au avertizat joi impotriva incalcarii statului de drept in blocul comunitar pe motivul luptei impotriva pandemiei de COVID-19, intr-un moment in care premierul ungar Viktor Orban si-a acordat puteri aproape nelimitate in cadrul starii de urgenta, relateaza…

- Paisprezece tari membre ale Uniunii Europene au avertizat joi impotriva incalcarii statului de drept in blocul comunitar pe motivul luptei impotriva pandemiei de COVID-19, intr-un moment in care premierul ungar Viktor Orban si-a acordat puteri aproape nelimitate in cadrul starii de urgenta, relateaza…

- De astazi, sunt sistate toate cursele aeriene regulate cu Italia, Spania si Franta, iar dupa miezul noptii vor fi anulate zborurile cu Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Germania, Irlanda, Marea Britanie, Polonia, Portugalia si Romania.