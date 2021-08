România: Se modifică legislația cu privire la deșeuri? Ministrul Mediului Tanczos Barna a anunțat ca Guvernul a aprobat doua ordonanțe privind gestionarea deșeurilor și a ambalajelor și ca saptamana viitoare va fi adoptata o Ordonanța de Urgența pentru regimul deșeurilor. Actele normative reglementeaza reguli și principii stricte privind reciclarea și depozitarea deșeurilor și vor duce la inchiderea unor notificari facute de Uniunea Europeana la adresa Romaniei pentru intarzierea implementarii directivelor europene. Noua legislație in privința deșeurilor prevede ca pana in 2030 doar 10% din gunoiul municipal sa mai fie depozitat. De asemenea, Ordonanța… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noi reguli și principii cu privire la gestionarea deșeurilor și a ambalajelor la nivel municipal aprobate de Guvern. Pana in 2030 doar 10% din deșeuri vor mai putea fi stocate Noi reguli și principii cu privire la gestionarea deșeurilor și a ambalajelor la nivel municipal aprobate de Guvern. Pana in…

- Guvernul a aprobat miercuri doua ordonanțe privind gestionarea deșeurilor și a ambalajelor, iar saptamana viitoare va adopta un alt act normativ in acest domeniu, pentru a inchide notificarile primite de Romania de la UE din cauza neimplementarii directivelor europene, a anunțat ministrul Mediului,…

- Ministrul Mediului Tanczos Barna a anunțat, miercuri, ca Guvernul a aprobat doua ordonanțe privind gestinarea deșeurilor și a ambalajelor și ca saptamana viitoare va fi adoptata o Ordonanța de Urgența pe regimul deșeurilor. Actele normative reglementeaza reguli și principii stricte privind reciclarea…

- In urma atacului unui urs care a avut loc vineri seara pe raza judetului Harghita, in urma caruia un tanar de 26 de ani a fost ucis, ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat pe Facebook ca s-au facut formalitațile pentru „extragerea ursului”. Jandarmeria, Garda de Mediu si Agentia de Mediu Harghita…

- Guvernul a adoptat, miercuri, Ordonanța de Urgența care prevede intervenția in cazul atacurilor urșilor. Potrivit ordonanței, intervenția in cazul urșilor care ajung in intravilanul localitaților se va face „gradual”, extragerea prin impușcare fiind menționata in cazul in care „siguranta si securitatea…

- Guvernul a aprobat, in ședința de marți seara, Ordonanța de Urgența privind masurile de punere in aplicare a certificatelor digitale COVID, pentru libera circulație in UE pe durata pandemiei de coronavirus. Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a anunțat cat timp sunt valabile, cu cat timp inainte de…

- „Ziua Mondiala a Mediului Inconjurator este dedicata anul acesta restaurarii ecosistemelor. Cu aceasta ocazie, Națiunile Unite vor lansa Deceniul 2021-2030 pentru refacerea ecosistemelor, urmand sa fie propusa o Alianța Globala pentru Refacerea Ecosistemelor. Este o tema importanta pentru Romania și…

- Ecosistemele din Romania se afla sub o mare presiune din cauza deseurilor aruncate in natura, afirma presedintele Klaus Iohannis. „Avem o tara foarte frumoasa, dar in nenumarate locuri plina de deseuri. Ecosistemele din Romania sunt sub presiune mare din cauza deseurilor pe care le gasim mult prea des…