- Ministerul Apararii Nationale (MApN) va efectua, la sfarsitul lunii septembrie, plata pentru cel de-al doilea dintre sistemele de rachete sol-aer Patriot achizitionate de Romania, a anuntat, marti seara, intr-o emisiune la Antena 3, ministrul Mihai Fifor. Totodata, oficialul MApN a anuntat ca primul…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, astazi, la Iasi, ca Executivul a aprobat programul de inzestrare a armatei cu instalații mobile de lansare rachete antinava. Valoarea estimata este de 137 de milioane de euro. Mihai Fifor: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2018/08/24-aug-ora-16-M-Fifor-sistem-rachete.mp3…

- Ministrul apararii, Mihai Fifor, este protagonistul celei mai recente gafe din seria cu care Guvernul Dancila se menține in centrul atenției. El a declarat marți seara la Antena 3 ca Romania are in baza miliara de la Deveselu rachete… balistice. Or, in baza de la Deveselu sunt rachete interceptoare,…

- Romania se confrunta in prezent cu o situatie limita. Niciun avion de lupta de tip MiG 21 Lancer nu mai poate fi folosit in acest moment pentru misiuni de politie aeriana, pentru apararea spatiului aerian al Romaniei Informatia a fost confirmata in urma cu putin timp de ministrul Apararii, Mihai Fifor,…

- Realizatorul emisiunii "Punctul de intalnire", de la Antena 3, Radu Tudor, a prezentat pe blogul sau anunțul facut de ministrul apararii Mihai Fifor, cu cateva zile inainte de Summit-ul NATO de la Bruxelles (11-12 iulie)

- Ministerul Apararii Nationale isi doreste ca procedura de desemnare a firmei ce va construi, intr-un santier din Romania, patru corvete multifunctionale, sa se incheie anul acesta, a declarat sambata ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. El a participat la Black Sea and Balkans Security…