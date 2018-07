Romania se imprumuta pentru pensii si salarii, dar se depopuleaza precum Siria. Cine mai ramane sa plateasca datoriile?

Stiri pe aceeasi tema

- A avut ea insași o viața grea. A trait in saracie și apoi intr-o casa de copii. A simțit pe pielea și in sufletul ei ce inseamna suferința. Dar a avut ambiție și incredere in Dumnezeu. Iar acum ajuta ea copiii saraci, neglijați, abandonați sau abuzați din București și Ilfov. In mai bine de 20 de ani,…

- Romania a facut progrese importante in rezolvarea unor dezechilibre economice si in refacerea nivelului de crestere economica de dupa criza. In acelasi timp insa, reapar riscurile de la nivel macroeconomic, iar inflatia „se reaprinde”, arata un raport al Fondului Monetar International (FMI), informeaza…

- Aneta Stanescu, patroana societatii Metal Eurogrup SRL Iasi, a primit cea mai severa pedeapsa cu detentie, din ultimii ani, pronuntata de justitia ieseana, pentru escrocherii financiare si falsuri in acte. Femeia a fost acuzata ca ar fi prejudiciat statul roman cu peste 12,5 milioane de lei, prin operatiuni…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele patru luni cu un deficit de 6,05 miliarde lei si tot mai multe voci arata ca Guvernul nu mai are bani sa plateasca salariile si pensiile pana la finele acestui an. Chiar…

- "In privinta crizelor privind salariile - daca in prima instanta bugetele au fost create si aprobate pe cost standard, in realitate, datorita unor sume de cheltuieli care nu sunt fixe, asa cum sunt salariile, de exemplu plata cu ora care este variabila de la o luna la alta, evident ca apar diferente…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a fost chemat, marti, la Cotroceni, sa dea explicatii in controversa legata de faptul ca Romania a blocat initiativa UE privind Israelul, scrie Ziare.com . Cu toate acestea, presedintele PSD a declarat ca Teodor...

- Decizia BNR de a majora dobanda de politica monetara este corecta, ar fi trebuit luata demult si cresterea ar trebui sa continue, afirma prof. univ. dr. in economie Bogdan Glavan. Intr-un interviu pentru Ziare.com, Bogdan Glavan a explicat ce efect va avea cresterea dobanzii de referinta asupra…

- Litoralul romanesc se confrunta cu cea mai grava criza de forța de munca de dupa Revoluție. 99% dintre hoteluril și restaurante au un deficit de angajati de peste 50% cu putin inainte ca sezonul estival sa inceapa, susține Mohammad Murad, președintele Federației Patronatelor din