Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a vandut obligatiuni de stat in euro in valoare de 176,25 mil. euro la un randament mediu de adjudecare negativ de - 0,04%, informeaza Mediafax. Ministerul Finantelor a avut oferta de 100 mil. de euro cu o rata a cuponului de 1%, iar cererea a fost de 312,25 milioane…

- Ministrul Educației a precizat ca valoarea proiectului se ridica la 100 de milioane de euro ”Proiectul de lege a vizat ratificarea Acordului de imprumut cu Banca Internationala de Reconstructie si Dezvoltare in valoare de 100 de milioane de euro pentru constructia in cea mai mare parte, 90%, dar si…

- „Azi dimineata am vorbit cu domnul general Ciuca, este adevarat, aeronava a ajuns in Kabul, o singura persoana a ajuns la aeronava, s-a intors aeronava la Islamabad, 14 persoane nu ajunsesera, se intoarce aeronava in Kabul sa-i ia si pe ceilalti. Asta incercam acum sa vedem cum ii aducem la aeroport,…

- ”Tocmai am incheiat o sedinta de urgenta cu autoritatile din sistemul de siguranta feroviara. Concluziile sunt urmatoarele: Operatorul privat al carui tren a provocat accidentul de noaptea trecuta, de la Fetesti, nu va mai putea efectua operatiuni de transport feroviar ca urmare a restrictionarii certificatului…

- Cițu il da in vileag pe Orban: a fost la putere anul trecut și nu a facut nimic. Așadar, din dorința de arata ce bun premier e el și ce slab a fost șeful sau pe linie de partid, Florin Cițu da din casa. Daca vreunul dintre membrii opoziției ar fi facut aceeași afirmație, actualul premier s-ar fi grabit…

- Revocarea ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, nu a avut conotații politice, da asigurari premierul Florin Cițu: „In momentul in care cineva nu are performanța la superlativ eu nu ma sfiesc sa fac schimbari”. „Am promis ca voi face o analiza a tututor ministerelor si era normal sa incep…

- Fostul premier Theodor Stolojan a criticat Guvernul Cițu, spunand ca se imprumuta deja peste masura, iar economia este inca in recesiune. Criticile liderului PNL vin și in contextul in care el este președintele comisiei de organizare a Congresului PNL, unde candidații pentru șefia partidului sunt Ludovic…

- Guvernul a aprobat, joi, memorandumul privind acordul de principiu pentru contractarea a doua imprumuturi, de circa 480 milioane euro, cu Banca Europeana de Investitii pentru construirea spitalelor regionale de la Craiova si Cluj, informeaza Ministerul Finantelor (MF).