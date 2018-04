Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o astazi, 11 aprilie 2018, pe Tzipi Hotovely, ministrul adjunct al afacerilor externe al Statului Israel, aflata intr-o vizita oficiala in Romania. In cadrul intrevederii a fost evocata dinamica speciala a relațiilor dintre Romania și Statul Israel, atat la nivel…

- La 20 martie curent, viceprim-ministrul pentru integrare europeana, Iurie Leanca, a avut o intrevedere cu Igor Crnadak, ministrul afacerilor externe al Bosniei și Herțegovina, aflat la Chisinau intr-o vizita de lucru.

- Estimarile legate de numarul romanilor care au plecat din tara sunt de aproximativ 3,4 milioane de oameni din 2007 pana in 2017, cfira care plaseaza Romania pe locul doi in lume, dupa Siria, in ceea ce priveste emigratia, conform ONU,...

- Turcia nu a folosit niciodata arme chimice in cadrul operatiunilor militare din Siria si a acordat o atentie deosebita protejarii civililor, a declarat duminica ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, ca raspuns la acuzatiile formulate de catre fortele kurde siriene, relateaza agentia Reuters.

- Turcia a criticat joi declaratiile ministrului francez al afacerilor externe, Jean-Yves le Drian, care atentiona Ankara impotriva uciderii de civili in cadrul ofensivei turce in Siria, declaratii calificate de catre autoritatile turce drept 'deplasate si nefondate', informeaza AFP. 'Este…

- Teodor Meleșcanu, ministrul de externe al Romaniei, este de parere ca referirea lui Igor Dodon la "razboi civil", drept reacție la declarațiile de unire cu Romania a unor localitați din Moldova, este "eronata".

- Marți, la New York a avut loc o ședința de urgența a Consiliului de Securitate al ONU, convocata la inițiativa Rusiei pentru a discuta situația privind utilizarea armelor chimice in Siria. Reprezentantul permanent al Rusiei, Vasili Nebenzia, a spus in discursul sau ca acest subiect este „prea important…