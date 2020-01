Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate acestea, viteza medie a trenurilor românești de pasageri este de sub 45 km/h, iar a celor de marfa, de sub 20 km/h, a dezvaluit Octavian Udriște, primul inginer român autorizat sa conduca locomotivele Diesel. Unul dintre cei mai experimentați oameni din domeniul feroviar a explicat…

- Omniconvert lanseaza ADAPT, un software care foloseste algoritmi de machine learning, ce va permite magazinelor online sa aiba interactiuni cu vizitatorii in functie de comportamentul lor in timp real si astfel va creste automat rata de conversie. Investitia in acest proiect este de peste…

- Romania este prima tara in care grupul francez Orange a lansat servicii 5G. Acestea sunt disponibile in Bucuresti, Cluj-Napoca si Iasi. Viteza ametitoare promisa 5G devine disponibila pe telefoanele dotate cu acest tip...

- Unul din patru soferi depaseste viteza legala pe autostrazi in Romania. O arata camerele de monitorizare instalate de Compania de Drumuri pe patru sosele de mare viteza din tara. The post Vitezomanii sunt filmati degeaba pe autostrazi. Politistii nu ii pot amenda! appeared first on Renasterea banateana…

- Ilie Dumitrescu a fost impresionat de Valentin Mihaila, puștiul de 19 ani din tabara Craiovei care a stabilit scorul final cu Dinamo, 4-1, anunța MEDIFAX.Citește și: Vești uriașe! Se dau bani de la stat Ilie Dumitrescu e de parere ca Mihaila e cel mai bun fotbalist din Liga 1 la capitolul…

- O firma de transport din Iasi s-a trezit data in judecata de catre autoritatile olandeze dupa ce un sofer de-al companiei a comis o abatere rutiera ce, in tara noastra, este des intalnita, in Romania nefiind insa pedepsita de Codul Rutier, amenzile pentru viteza excesiva incepand la noi de la peste…