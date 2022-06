Stiri pe aceeasi tema

- Singurul om care il susține pe Edi Iordanescu dupa umilința de la naționala. Romania a pierdut primele doua meciuri susținute in cadrul Ligii Națiunilor. „Tricolorii” au fost invinși atat de Muntenegru, cat și de Bosnia-Herțegovina și „zac” pe ultima poziție a clasamentului grupei. Edi Iordanescu a…

- In mod surprinzator, reprezentanții Romaniei in organizarea concursului Eurovision 2022 n-au acceptat porcaria care s-a facut de catre EBU, care nu numai ca a comunicat „suspiciuni de frauda” efectuate de Romania, dar și-a permis sa modifice votul „suspect” printr-un absolut fals, acordind 12 puncte,…

- Perioada pentru autorecenzare va fi prelungita, a anunțat președintele Institutului Național de Statistica, Tudorel Andrei. Termenul inițial pentru incheierea acestei etape era duminca, 15 mai. „Am avut peste 450.000 de chestionare finalizate in fiecare zi, in condițiile in care media in perioada trecuta…

- Perioada pentru autorecenzare la recensamantul de anul acesta va fi prelungita, dupa cum a anunțat președintele Institutului Național de Statistica, Tudorel Andrei. Termenul inițial pentru incheierea acestei etape era stabilit pentru duminica, 15 mai, informeaza Antena3 . Președintele Institutului Național…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat marti, 10 mai, ca trebuie modificata Constitutia, pentru ca societatea se modernizeaza și a precizat ca acest proces trebuie „pornit repede”. Actuala forma a Constituției dateaza de acum aproape 20 de ani. „Este un proces amplu si urmeaza…

- Noua tari din Europa centrala si de est, intre care si Romania, vor cere inainte de finele lui aprilie ajutor financiar de la UE pentru primirea de refugiati ucraineni, potrivit unui comunicat publicat joi la Praga, citat de AFP. Este vorba de Republica Ceha, Polonia, Slovacia, Bulgaria, Ungaria, Romania…

- ”Stejarii” au nevoie de o victorie cu punct bonus in intalnirea de sambata, cu Țarile de Jos, pentru a putea prinde un loc in grupa de baraj pentru Cupa Mondiala din 2023. Meciul e live pe GSP.ro de la ora 14:00 și televizat de TVR 1. Naționala Romaniei a ratat biletele care duceau direct la Cupa Mondiala…

- Este a 15 a zi de cand Rusia a dat startul razboiului cu Ucraina, insa intrbarea care sta acum pe buzele a mii de oameni este daca forțele armate ruse au in plan sa atace Romania și Europa. Iata raspunsul venit direct din partea ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov!