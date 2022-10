România se duce în cap. A explodat deficitul balanței comerciale Din iulie pana in august, deficitul balanței comerciale a crescut cu doua miliarde de euro, a anunțat Institutul Național de Statistica. In acest ritm, avertizeaza prof. dr. Mircea Coșea, in cel mult șase luni țara intra in incapacitate de plata. Romania a ajuns sa importe aproape orice, in condițiile in care industria s-a prabușit, iar […] The post Romania se duce in cap. A explodat deficitul balanței comerciale first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj și director executiv al Patronatului Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania – PRIMER, reacționeaaza la știrea ca deficitul balanței comerciale a Romaniei a crescut masiv fața de anul trecut. „Recorduri triste an dupa an in Romania și un semnal ca producem…

- Exporturile Romaniei au crescut cu 25,1%, la 60,291 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 31%, la 82,292 miliarde euro in primele opt luni ale anului, fata de perioada similara a anului trecut, deficitul balantei comerciale fiind de 22 miliarde euro, arata datele publicate luni de Institutul…

- Importurile Romaniei au crescut cu 31%, la 82,292 miliarde euro in primele opt luni ale anului, fata de perioada similara a anului trecut, deficitul balantei comerciale fiind de 22 miliarde euro, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). ”In luna august 2022, exporturile…

- Romania inregistra un efectiv de 3,332 de milioane de porci la 1 mai 2022, in scadere cu 5,9%, respectiv 209.476 capete, fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS). Conform statisticii oficiale, la aceeasi data, efectivul de porcine-matca…

- Sindicaliștii ii acuza pe cei care au fost de-a lungul timpului la conducerea Ministerului Culturiii ca, de peste 20 de ani, nu au mai facut investiții serioase in biblioteci, și astfel, am ajuns pe ultimele locuri la citit, in intreaga lume.NUMARUL BIBLIOTECILOR DIN ROMANIA S-AU INJUMATAȚIT1990: 16.665…

- Romania a exportat, in primele cinci luni ale acestui an, bauturi in suma de 108,4 milioane euro, in crestere cu 52,3% comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Castigul salarial mediu net a fost, in iunie, de 3.977 lei, mai mare cu 49 de lei (+1,2%), fata de valoarea consemnata in luna precedenta, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS).

- Exporturile au crescut cu 23,9% in primul semestru al anului, la 44,782 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 28,5%, la 60,219 miliarde euro, fata de perioada similara a anului trecut, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). „In perioada 1.I-30.VI 2022,…