- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter s-a produs, luni, la ora 18,38, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, conform Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In aceasta dupa-amiaza, un nou cutremur a zguduit Romania. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) a anunțat ca acest seism a avut loc la ora 15:16:24 (ora locala a Romaniei). Iata ce magnitudine a inregistrat seimsul, dar și in ce orașe s-a resimțit!

- Magnitudinea cutremurului produs joi dimineata, la ora locala 6:50, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, a fost revizuita de la 5,2 la 5,4, potrivit datelor publicate pe site-ul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). De asemenea, a fost revizuita si adancimea…

- Directorul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), dr.ing. Constantin Ionescu, a explicat, joi, cum pot fi alertați cetațenii cu pana la 25 de secunde inainte ca un seism sa fie resimțit și sa produca pagube. INCDFP are doua conturi dedicate pe Telegram și…

- Constantin Ionescu, șeful Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, a facut un anunț important privind posibilitatea producerii unor replici ale cutremurului de 5,4 pe Richter, de joi dimineața. Specialistul da asigurari ca seismul a fost ceva normal pentru zona seismica…

- S-a cutremurat pamantul, joi dimineața, in Romania! Cutremurul, unul semnificativ, a avut peste 5 grade pe scara Richter, s-a produs in zona seismica Vrancea, fiind simțit și in Capitala. Din cate reiese din cele mai recente informații facute publice pe site-ul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare…

- Cutremur de 5,2 grade pe scara Richter, in Romania. A fost resimțit puternic in București și alte orașe Un cutremur destul de puternic, de 5,5 grade pe scara Richter, revizuit ulterior la 5,2, a fost inregistrat in Romania, joi dimineața, la 06:50, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) a anunțat ca in urma cu puțin timp a avut loc un nou cutremur in țara noastra. Iata ce magnitudine a inregistrat seismul, dar și unde a avut loc!